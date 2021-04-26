Полиция Москвы задержала политика Леонида Гозмана

Как рассказал он сам «Эху», в отделе по Гагаринскому району ему показали видео с камеры наблюдения, где он идет по Тверской улице в то же время, когда там проходила акция в поддержку Алексея Навального. Теперь его обвиняют в участии в несогласованном мероприятии. Сам Гозман сказал, что он вины не признает Также полиция задержала активиста Михаила Кригера. По сведениям правозащитного проекта ОВД-Инфо, сейчас его везут в отдел полиции по Хорошевскому району. До этого сам Кригер писал в социальных сетях, что в течение дня ему звонили полицейские. По данным ОВД-Инфо, всего за последние дни в связи с акциями в поддержку Алексея Навального в Москве и других городах России задержали не менее 35 человек.