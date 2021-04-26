Грузинский политолог о том, что является минимально необходимыми мерами для выхода из политического кризиса

Грузинский политолог Гела Васадзе считает, что вхождение депутатов оппозиционных партий в парламент Грузии и освобождение совладельца телеканала «Мтавари архи» актом помилования являются минимально необходимыми мерами для выхода из политического кризиса. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Представители оппозиции, подписавшие компромиссное соглашение с властями, войдут в парламент Грузии 27 апреля, чтобы зарегистрировать закон об амнистии.

«Эти меры являются минимально необходимыми для того, чтобы ситуация хоть как-то разрядилась, и мы вышли из политического кризиса. Хотя эти меры и не являются достаточными, но это первый шаг, который сделан благодаря европейским партнерам. Тут не надо забывать и об американских партнёрах, которые принимали в этом активное участие. Это первый шаг. И это не является самоцелью освобождение Георгия Руруа или даже Нику Мелия. Конечная цель — это создание в Грузии прочных демократических институтов. Я надеюсь, что этот процесс начался, и он начался с поддержкой западных партнеров», — сказал Г.Васадзе.

Грузинский политолог считает, что для преодоления кризиса в Грузии необходима также серьезная реформа избирательной системы.

«Также важным условием разрешения кризиса является освобождение политических заключенных. Необходима избирательная реформа, которая гарантировала бы проведение более честных выборов. И, конечно, реформа судебной системы, потому что в любой демократической цивилизованной стране если ты не доволен результатами выборов, или ходом выборов, ты идешь в суд. У нас это не происходит потому, что нет судебной системы, она подчинена государственной власти», — отметил политолог.