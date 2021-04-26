В Турции вводится локдаун с 29 апреля до 17 мая

Как сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» турецкий журналист Абдуррахман Камбуроглу, введение жестких ограничений в стране было ожидаемым.

«Это тема была на повестке дня, потому что за последнее время число зараженных коронавирусом очень сильно и быстро возросло: доходило до 60 тысяч человек. Этим локдауном власти пытаются снизить число зараженных людей хотя бы до 50 тысяч. Тем более что впереди у нас лето и открытие туристического сезона», — сказал он.

Этот локдаун, добавил А.Кмбуроглу, также направлен на ограничение внутреннего передвижения граждан в стране в период священного для мусульман месяца Рамадан.

«Эти даты не просто так выбраны, в этот месяц Рамадана обычно граждане уезжают к своим родственникам. Чтобы не рисковать и оставлять на последнюю неделю Рамадана, они вводят локдаун до окончания праздников», — отметил он.

Закончится ли локдаун 17 мая или будет продлен, по мнению Камбуроглу, будет зависеть от числа зараженных коронавирусом.