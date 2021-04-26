Bellingcat: Российские спецслужбы осуществили атаку на чешский арсенал из-за возможных поставок вооружений Украине

В совместном с российским изданием The Insider, немецким Der Spiegel и чешским Respekt расследовании говорится, что целью были военная продукция, которая принадлежала болгарскому бизнесмену Емельяну Гебреву. Однако, по данным расследователей, оружие со склада во Врбетице не планировалось отправлять Украине. Расследователи также предполагают, что офицеры ГРУ могли планировать взрыв на складе в Болгарии, куда должны были доставить боеприпасы из Врбетице, но такой план мог сорваться. Чешское правительство ранее обвинило российскую военную разведку в причастности к взрыву, в Москве эти обвинения отвергали.