Прошедшая церемония вручения премии «Оскар» показала худший рейтинг популярности

Впервые за всю историю ее трансляция количество зрителей оказалось ниже 10 млн. Это более чем в два раза ниже, чем в прошлом году, передает AFP. Специалисты говорят, что популярность снижается у всех телешоу вручения наград. В частности, аудитория премий «Эмми» и «Грэмми» была самой малочисленной за их историю. Рейтинги «Золотого глобуса» в феврале упали на 60% по сравнению с годом ранее. В этот раз премию «Оскар» как лучший режиссер получила Хлоя Чжао. Ее фильм «Земля кочевников» стал победителем в номинации «Лучшая картина».