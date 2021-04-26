Заболеваемость коронавирусом в мире растет девятую неделю подряд, говорят во Всемирной организации здравоохранения

Смертность увеличивается шестую неделю подряд. По мнению экспертов, пандемия становится все более интенсивной. За последнюю неделю было зарегистрировано почти столько же случаев заболевания, сколько за первые пять месяцев пандемии, отметили в ВОЗ. Тяжелее всего ситуация складывается в Индии, где уже пятый день отмечается максимальное число новых случаев в сутки. За минувший день эта цифра превысила 350 тысяч.