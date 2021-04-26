США стремятся к снижению напряженности в отношениях с Россией, заверяют в Белом доме

По словам представителя американской администрации, в Вашингтоне не расценивают санкции как единственный инструмент в диалоге с Москвой. Там также добавили, что сроки вероятной встречи президентов России и США пока не подтверждены. Ранее пресса писала, что саммит может пройти в середине июня.