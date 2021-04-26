Суд в Москве прекратил административное дело против гастроэнтеролога Алексея Головенко

Его обвиняли в нарушении порядка проведения митинга. Как пишет интернет-издание «МБХ.Медиа», суд не нашел в протоколе о нарушении подтверждений виновности врача. Вся доказательная часть была взята из пятнадцатисекундного видео, где Головенко идет по улице и ничего не выкрикивает. Его задержали накануне, он связывал произошедшее с тем, что в день проведения акций в поддержку Алексея Навального дал интервью ВВС. До этого Головенко задерживали на акции в поддержку кандидатов в Мосгордуму.
2021-04-26T21:03:30+03:00
2021-04-26T21:03:30+03:00
https://echo.msk.ru/news/2828608-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
21:03, 26 апреля 2021
Загрузка комментариев...