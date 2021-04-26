Врач и отец пациента подрались в Морозовской больнице в Москве

В департаменте здравоохранения сказали агентству «Интерфакс», что виновником конфликта стал сам посетитель. Он оскорбил сотрудника, после чего, в присутствии свидетелей, нанес врачу телесные повреждения, добавили чиновники. Ранее отцу пациента не разрешили навестить ребенка в реанимации.
2021-04-26T21:03:09+03:00
2021-04-26T21:03:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:03, 26 апреля 2021
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