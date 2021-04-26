Врач и отец пациента подрались в Морозовской больнице в Москве

В департаменте здравоохранения сказали агентству «Интерфакс», что виновником конфликта стал сам посетитель. Он оскорбил сотрудника, после чего, в присутствии свидетелей, нанес врачу телесные повреждения, добавили чиновники. Ранее отцу пациента не разрешили навестить ребенка в реанимации.