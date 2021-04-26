Члены чешского Сената намерены рассмотреть вопрос, о привлечении к ответственности президента страны Милоша Земана

Ряд парламентариев обвинили его в государственной измене из-за обращения по поводу расследования о взрывах на арсенале в Врбетице. В руководстве Сената сказали, что уже завтра намерены обсудить этот вопрос и заслушать экспертов. Накануне спикер палаты сказал, что Земан озвучил данные рассле6дования, которое еще ведется. Сам президент говорил, что спецслужбы не предоставили доказательства причастности российской военной разведки, а также что следствие рассматривает две версии случившегося на складах. В свою очередь в чешском правительстве сказали, что версия только одна, о причастн6ости российских спецслужб.