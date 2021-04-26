Рыжков считает, что массовыми задержаниями людей из-за акции 21 апреля власть стремится посеять атмосферу страха

Такое мнение он высказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Это одна и та же тактика – привлекать, запугивать, терроризировать людей, которые не являются ни организаторами, не принимали участия в акции. Вот что точно массовым стало – это задержания за ретвиты, когда кто-то просто ретвитит сообщение об акции, а потом эшники, полиция и суды интерпретируют это как призыв и как организацию. Вот это новый вид репрессий, который получает распространение», — сказал он.

В.Рыжков также добавил, что в последнее время стали все чаще привлекать за ретвиты людей более известных.

«Это направлено на то, чтобы через известных людей, которые имеют публичность и общественное имя, запугать через них всех остальных. Это новая тактика – через известных людей поселить страх в сердцах других людей, чтобы никто и думать не смел говорить об акции протеста. Сейчас это все поставлено на поток. И напоминает показательные процессы с тем, чтобы напугать всех остальных», — отметил политик.

В.Рыжков напомнил, что действия силовиков в отношении участников протестных акций с привлечением информации с камер видеонаблюдения были и ранее.