Россия вошла в пятерку стран с самыми большими расходами на оборону в период пандемии

Специалисты Стокгольмского международного института исследования проблем мира подсчитали, что российское руководство потратило на вооружения почти 62 млрд. долларов. Это в 12 раз меньше, чем у США. Военные расходы Москвы растут второй год подряд. При этом по соотношению этих трат к ВВП она занимает первое место. У России на военные нужды уходит более 4% ВВП. Первое место по военным расходам за собой сохранили США, далее идут Китай и Индия.