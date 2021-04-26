Россия вошла в пятерку стран с самыми большими расходами на оборону в период пандемии

Специалисты Стокгольмского международного института исследования проблем мира подсчитали, что российское руководство потратило на вооружения почти 62 млрд. долларов. Это в 12 раз меньше, чем у США. Военные расходы Москвы растут второй год подряд. При этом по соотношению этих трат к ВВП она занимает первое место. У России на военные нужды уходит более 4% ВВП. Первое место по военным расходам за собой сохранили США, далее идут Китай и Индия.
2021-04-26T20:33:30+03:00
2021-04-26T20:33:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:33, 26 апреля 2021
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