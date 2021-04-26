В центре Москвы завтра вечером будет ограничено движение транспорта

Это связано с подготовкой к параду Победы, сказали в мэрии. С девяти вечера перекроют Тверскую и Моховую улицы, Охотный ряд и другие. Также изменятся маршруты наземного транспорта в центре столицы. Следующие большие ограничения запланированы на четверг, а также 4, 7 и 9 мая.
2021-04-26T20:32:13+03:00
2021-04-26T20:32:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:32, 26 апреля 2021
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