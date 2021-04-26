В центре Москвы завтра вечером будет ограничено движение транспорта

Это связано с подготовкой к параду Победы, сказали в мэрии. С девяти вечера перекроют Тверскую и Моховую улицы, Охотный ряд и другие. Также изменятся маршруты наземного транспорта в центре столицы. Следующие большие ограничения запланированы на четверг, а также 4, 7 и 9 мая.