Полиция в последние дни задержала в России 35 человек в связи с акциями в поддержку Алексея Навального

Подавляющее большинство были задержаны в Москве. Некоторые из них уже были оштрафованы по решению суда или приговорены к административному аресту. Несколько человек освобождены, суд не стал рассматривать составленные в отношении них протоколы, пишет сайт «ОВД-Инфо». Тем временем сотрудники МВД не прекращают вызовы в отделы полиции в связи с акциями в минувшую среду. В частности, в ОВД Раменки завтра ждут писателя и ведущего «Эха» Дмитрия Быкова. По какой статье его хотят обвинить, пока не уточняется.
2021-04-26T20:31:16+03:00
2021-04-26T20:31:16+03:00
https://echo.msk.ru/news/2828588-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:31, 26 апреля 2021
Загрузка комментариев...