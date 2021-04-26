Полиция в последние дни задержала в России 35 человек в связи с акциями в поддержку Алексея Навального

Подавляющее большинство были задержаны в Москве. Некоторые из них уже были оштрафованы по решению суда или приговорены к административному аресту. Несколько человек освобождены, суд не стал рассматривать составленные в отношении них протоколы, пишет сайт «ОВД-Инфо». Тем временем сотрудники МВД не прекращают вызовы в отделы полиции в связи с акциями в минувшую среду. В частности, в ОВД Раменки завтра ждут писателя и ведущего «Эха» Дмитрия Быкова. По какой статье его хотят обвинить, пока не уточняется.