Сенат Чехии рассмотрит вопрос об обвинении президента Милоша Земана в государственной измене

Это связано с его высказываниями о расследовании взрывов на арсенале во Врбетице. Накануне в телеобращении Земан сказал, что спецслужбы не предоставили доказательств причастности к этому российской военной разведки. Кроме того, по его словам, рассматривается версия о неосторожном обращении с боеприпасами как одной из причин взрывов. Глава государства, как считают в Сенате, рассекретил сведения по расследованию этого дела, которые не подлежали огласке.