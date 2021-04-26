Сенат Чехии рассмотрит вопрос об обвинении президента Милоша Земана в государственной измене

Это связано с его высказываниями о расследовании взрывов на арсенале во Врбетице. Накануне в телеобращении Земан сказал, что спецслужбы не предоставили доказательств причастности к этому российской военной разведки. Кроме того, по его словам, рассматривается версия о неосторожном обращении с боеприпасами как одной из причин взрывов. Глава государства, как считают в Сенате, рассекретил сведения по расследованию этого дела, которые не подлежали огласке.
2021-04-26T20:30:43+03:00
2021-04-26T20:30:43+03:00
https://echo.msk.ru/news/2828586-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:30, 26 апреля 2021
Загрузка комментариев...