Московский городской суд разрешил трем редакторам интернет-издания Doxa прогулки по два часа утром

В то же время он оставил в силе меру пресечения в виде запрета определенных действий для Владимира Метелкина, Натальи Тышкевич и Армена Арамяна. Им запрещено общаться без разрешения следователя со всеми кроме своего адвоката, отправлять, получать почту и другую корреспонденцию, а также пользоваться интернетом. Зато они смогут выходить из дома с 8 до 10 утра. До этого Басманный суд разрешил им отсутствовать вне дома лишь 1 минуту в сутки. Рассмотрение жалобы в отношении четвертого фигуранта, Аллы Гутниковой, назначено на среду. Четверых журналистов обвиняют по делу о вовлечении несовершеннолетних в противоправную деятельность из-за видеоролика, где они призывали прекратить давление на студентов по политическим мотивам. Сами они вины не признают.