Дочь Алексея Навального Дарья выступит на саммите по правам человеке в Женеве

Он пройдет в начале июня, сообщается в официальном твиттере мероприятия. Ранее сообщалось, что самому оппозиционному политику присудили ежегодную премию мужества от Женевского форума по правам человека и демократии. Сам он сейчас отбывает наказание по делу «Ив Роше» в исправительной колонии Владимирской области. Более 3 недель оппозиционер держал голодовку с требованием допустить к нему гражданского врача. Политик жаловался на сильные боли в спине.
2021-04-26T20:08:09+03:00
2021-04-26T20:08:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:08, 26 апреля 2021
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