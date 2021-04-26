Полиция Петербурга назвала законным применение электрошокеров против протестующих в минувшую среду

Как сказали газете РБК в пресс-службе местного главка МВД, к ним не поступало жалоб на действия сотрудников ведомства. Если такие поступят, их рассмотрят в установленном законом порядке. В полиции пояснили, что их сотрудники вправе применять электрошокеры при задержаниях, так как они относятся к категории спецсредств, которые входят в снаряжение. Всего в ходе акций в поддержку Алексея Навального в минувшую среду, по подсчетам правозащитников, в России были задержаны около 2 тысяч человек. Почти треть из них – в Петербурге. Очевидцы говорят, что некоторые задержания проходили довольно жестко.
2021-04-26T20:07:36+03:00
2021-04-26T20:07:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:07, 26 апреля 2021
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