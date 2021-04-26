Великобритания объявила о введении санкций против 14 российских граждан

В список вошли чиновники, бизнесмены, владельцы банков, которых МИД королевства считает причастными к делу юриста Сергея Магнитского. Всего же в новом списке оказались граждане 6 стран, Лондон намерен замораживать активы и запрещать въезд в страну иностранцев, которые могу быть замешаны в серьезных коррупционных схемах.
2021-04-26T20:06:36+03:00
2021-04-26T20:06:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:06, 26 апреля 2021
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