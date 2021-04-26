Власти Турции вводят в стране полный карантин

Он будет действовать три недели, начиная с четверга. Все офисы, рабочие места, кроме отдельно оговоренных со стороны МВД, будут закрыты. Междугородные поездки будут осуществляться по обязательному разрешению, общественный транспорт будет работать

с 50-процентной загруженностью.

В республике ранее ускорился ежедневный прирост заболевших. В российском правительстве назвали это главной причиной ограничения авиасообщения с Турцией до конца мая.