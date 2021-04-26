Всемирная организация здравоохранения бьет тревогу в связи с ситуацией в Индии

В ее руководстве заверили, что делают все возможное в связи с рекордной волной случаев заболевания и смертей от коронавируса. ВОЗ уже направила в Индию тысячи кислородных концентраторов, сборные мобильные полевые госпитали и лабораторные принадлежности.

В Индии пятый день подряд фиксируется максимальный суточный прирост числа случаев коронавируса. За последние сутки он уже превысил 350 тысяч. Сообщается, что в городах день и ночь горят погребальные костры, а пожилых людей перестали брать в больницу. Власти страны говорят, что Индия оказалась в эпицентре «коронавирусного шторма».