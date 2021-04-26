Турецкое руководство объявило, что расстроено решением США признать геноцид армян

Президент республики Реджеп Эрдоган назвал неправомерными слова своего американского коллеги Джо Байдена по этому вопросу. Он также считает высказывания главы Белого дома противоречащими истории. Вашингтон объявил в минувшую субботу, что признает геноцидом события более чем столетней давности в Османской империи. В Ответ МИД Турции вызвал к себе американского посла. Кроме того, дипмиссии США в этой стране сегодня и завтра будут закрыты по соображениям безопасности.
2021-04-26T19:33:58+03:00
2021-04-26T19:33:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:33, 26 апреля 2021
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