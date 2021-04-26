Еврокомиссия подает в суд на производителя вакцин от коронавируса, британско-шведскую компанию AstraZeneca

Это связано с нарушениями контракта на поставку препарата, пояснили в Брюсселе. Компания не смогла гарантировать своевременную доставку вакцины, говорят в руководстве ЕС. AstraZeneca объявила в конце января, что сможет поставить странам ЕС в первом квартале лишь 40 млн доз своей вакцины вместо 120 млн, предусмотренных контрактом. Причиной стали проблемы на производстве.