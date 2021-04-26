Савеловский районный суд арестовал на 9 суток председателя «Гражданского общества» Михаила Светова

Он также оштрафован на 30 тысяч рублей по делу о призывах к митингам 23 января и 21 апреля, передает издание «МБХ.Медиа». Светова задержали вечером в субботу после обыска, который прошел в его квартире. Политика увезли в ОВД «Хорошевский», где он пробыл две ночи.