Савеловский районный суд арестовал на 9 суток председателя «Гражданского общества» Михаила Светова

Он также оштрафован на 30 тысяч рублей по делу о призывах к митингам 23 января и 21 апреля, передает издание «МБХ.Медиа». Светова задержали вечером в субботу после обыска, который прошел в его квартире. Политика увезли в ОВД «Хорошевский», где он пробыл две ночи.
2021-04-26T19:33:18+03:00
2021-04-26T19:33:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
19:33, 26 апреля 2021
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