Власти Белоруссии стянули силы в центр Минска

Как пишет местное интернет-издание tut.by со ссылкой на очевидцев, в городе замечены грузовики с сотрудниками силовых структур, а также спецтехника. Кроме того, усиленные наряды прибыли в район парка Дружбы народов, куда ежегодно 26 апреля приходили шествием участники акции «Чернобыльский шлях».Впервые за последние годы администрация Минска не разрешила оппозиции и представителям гражданского общества провести акцию, посвященную чернобыльской трагедии.