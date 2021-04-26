Сенаторы Чехии намерены обвинить президента Земана в измене Родине в связи с делом о Врбетице. Это заявление сделал председатель верхней палаты парламента Чехии

Чешский сенат рассмотрит возможность подачи конституционной жалобы на президента страны Милоша Земана в связи с якобы допущенным рассекречиванием им некоторых данных во время телеобращения к согражданам в воскресенье, что может рассматриваться как измена Родине, сообщил журналистам председатель верхней палаты парламента Милош Выстрчил, сообщают РИА «Новости».

«Предполагаю, что возможностью подачи жалобы в связи с допущенной (Земаном) изменой Родине мы будем заниматься. Но, прежде всего, необходимую информацию надо собрать воедино, а также выслушать, как на эту ситуацию смотрят специалисты (по конституционному праву)», — сказал Выстрчил.

Земан в минувшее воскресенье впервые выступил в связи с инцидентом со взрывами складов в деревне Врбетице. В телеобращении к согражданам он, в частности, заявил о том, что расследование взрывов на складах в деревне Врбетице продолжается, и в этом деле существуют две версии: непрофессиональное обращение с содержимым складов его работников и организация взрывов представителями иностранной спецслужбы.