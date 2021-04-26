Группа депутатов Госдумы предложила назвать улицу в Москве в честь бывшего мэра Юрия Лужкова

Он скончался два года назад.

34 депутата, среди которых два первых вице-спикера Государственной Думы и главы фракций всех партий, кроме ЛДПР, направили в мэрию Москвы запрос о присвоении имени Юрия Лужкова одной из городских улиц или площадей. В обращении сказано, что этот человек возглавил столицу в один из самых тяжёлых периодов для страны, а личные качества градоначальника «позволили переломить критическую социально-экономическую ситуацию, обеспечить… развитие столичного региона». Заслугами мэра, помимо введения мер соцподдержки, авторы текста назвали восстановление Храма Христа Спасителя и Большого театра, а также строительство МКАД, Третьего транспортного кольца и района «Москва-Сити».

В запросе депутаты отметили, что обращаются в связи с тем, что в этом году со дня рождения Юрия Лужкова исполняется восемьдесят пять лет.

Бывший мэр умер в 2019-ом году. Минувшей зимой на доме, где он жил, на третьей Тверской-Ямской улице открыли мемориальную доску в его честь.

Юрий Лужков был мэром Москвы с 1992-ого по 2010-ый год. Тогда еще президент Дмитрий Медведев уволил его осенью «в связи с утратой доверия».