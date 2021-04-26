В Госдуму внесены законопроекты, которые касаются обещанных президентом выплат

В том числе поправки о 100-процентной оплате больничных листов по уходу за детьми до 7 лет. А также о пособии беременным, вставшим на учет в ранние сроки. Кроме того, внесен законопроект, который вводит с 1 июля ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 8 до 16 лет включительно. Его будут выплачивать родителям в неполных семьях с доходом ниже прожиточного минимума по региону. Во фракции «Единой России» сказали, что поправки о социальных положениях послания президента планируют принять уже в мае