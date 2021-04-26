Украина намерена выслать российского дипломата

Это будет сделано в ответ на высылку украинского из России. В Киеве настаивают, что сегодняшнее решение Москвы лишено логики и

не имеет под собой никаких причин. В российском МИДе решение о высылке украинского дипломата объяснили недружественными действиями украинской стороны. Тем временем президент Украины Владимир Зеленский сказал сегодня, что готов встретиться с Владимиром Путиным. Место и время, по его словам, это уже детали.

Ранее в интервью Файнейшнл Таймс Зеленский говорил, что формат Минских соглашений для урегулирования в Донбассе следует изменить