Московская полиция вызвала для составления протокола писателя и ведущего «Эха» Дмитрия Быкова

Поводом, как сообщается, послужило его участие в несогласованной акции в поддержку Алексея Навального в минувшую среду. По какой статье будут составлять протокол, не уточняется. Сам Быков пока не комментирует эту новость. После акции в среду, писатель отмечал в эфире «Эха», что не стоит ожидать от властей смены позиции в отношении протестующих.

С прошлой недели в Москве и других городах России полиция задерживает людей в связи с прошедшими выступлениями. По словам самих задержанных, силовики ссылаются на их публикации в социальных сетях, где упоминаются акции в поддержку Навального, а также на фото и видео с несогласованных митингов.