МВД возбудило административное дело после проверки одного из интервью блогера Юрия Дудя

Речь идет о возможной пропаганде наркотиков.

О результатах проверки МВД сообщило лишь заявителям. До сих пор не известно, в отношении кого возбуждено дело: самого блогера или его гостя.

Вместе с тем, по данным интернет-издания Baza, речь может идти о украинском видеоблогере Иване Рудском, более известным под псевдонимом Ивангай. В интервью у Юрия Дудя он неоднократно упоминал, что пробовал различные виды наркотических веществ, а некоторые употребляет и сейчас.

Ранее в СМИ появлялись предположения, что претензии возникли к интервью с реп-исполнителем Моргенштерном, однако руководитель Лиги безопасного интернета это опровергла. По словам Екатерины Мизулиной, вопросы возникли к четырем-пяти гостям шоу, среди которых был и Моргенштерн, но наибольшее внимание привлекла другая беседа.

Мизулина также отмечала, что блогеры-миллионники должны более ответственно относиться к тому контенту, который распространяют среди своих зрителей.

Под дисклеймером также подразумевается предупреждение в начале видео-ролика о вреде употребления наркотических средств.

Сам Юрий Дудь ситуацию пока не комментировал. На запрос агентства ТАСС он не ответил.