Речь идет о возможной пропаганде наркотиков.
О результатах проверки МВД сообщило лишь заявителям. До сих пор не известно, в отношении кого возбуждено дело: самого блогера или его гостя.
Вместе с тем, по данным интернет-издания Baza, речь может идти о украинском видеоблогере Иване Рудском, более известным под псевдонимом Ивангай. В интервью у Юрия Дудя он неоднократно упоминал, что пробовал различные виды наркотических веществ, а некоторые употребляет и сейчас.
Ранее в СМИ появлялись предположения, что претензии возникли к интервью с реп-исполнителем Моргенштерном, однако руководитель Лиги безопасного интернета это опровергла. По словам Екатерины Мизулиной, вопросы возникли к четырем-пяти гостям шоу, среди которых был и Моргенштерн, но наибольшее внимание привлекла другая беседа.
Мизулина также отмечала, что блогеры-миллионники должны более ответственно относиться к тому контенту, который распространяют среди своих зрителей.
Под дисклеймером также подразумевается предупреждение в начале видео-ролика о вреде употребления наркотических средств.
Сам Юрий Дудь ситуацию пока не комментировал. На запрос агентства ТАСС он не ответил.
МВД возбудило административное дело после проверки одного из интервью блогера Юрия Дудя
Речь идет о возможной пропаганде наркотиков.