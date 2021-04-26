Прокуратура Москвы объявила, что приостанавливает деятельность штабов Алексея Навального

Кроме того, в ведомстве сказали, что в Московский городской суд подано заявление о приостановке деятельности ФБК*, который основал оппозиционный политик. Поводом, по словам прокуроров, стало то, что лидеры и участники этих организаций продолжают деятельность. В качестве примера в ведомстве указали на прошедшие в минувшую среду акции в поддержку Навального. Там напомнили, что они не были согласованы властями. Российские власти считают Фонд борьбы с коррупцией иностранным агентом.

* — российские власти считают организацию иностранным агентом