Симоновский суд Москвы оштрафовал соратницу Алексея Навального Любовь Соболь на 300 тысяч рублей

Судья Хызыр Муссакаев признал ее виновной в повторном нарушении правил организации митинга. Как напомнила защита Соболь, поводом для возбуждения административного дела стало ее выступление в эфире «Эха». Обвинение нашло там призывы к участию в несогласованной акции, сама она вины не признает. На прошлой неделе Соболь приговорили к году исправительных работ условно по обвинению в незаконном проникновении в квартиру родственников предполагаемого участника покушения на Навального. Также она проходит обвиняемой по делу о нарушении санитарных норм во время акции в поддержку Навального в конце января.