Симоновский суд Москвы оштрафовал соратницу Алексея Навального Любовь Соболь на 300 тысяч рублей

Судья Хызыр Муссакаев признал ее виновной в повторном нарушении правил организации митинга. Как напомнила защита Соболь, поводом для возбуждения административного дела стало ее выступление в эфире «Эха». Обвинение нашло там призывы к участию в несогласованной акции, сама она вины не признает. На прошлой неделе Соболь приговорили к году исправительных работ условно по обвинению в незаконном проникновении в квартиру родственников предполагаемого участника покушения на Навального. Также она проходит обвиняемой по делу о нарушении санитарных норм во время акции в поддержку Навального в конце января.
2021-04-26T18:31:09+03:00
2021-04-26T18:31:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:31, 26 апреля 2021
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