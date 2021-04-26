Писателя и ведущего «Эха» Дмитрия Быкова вызвали в полицию

На него хотят составить протокол об участии в несогласованном митинге в поддержку Алексея Навального в минувшую среду, рассказали представители организации «Правозащита Открытки». Быкова ждут в отделе полиции района Раменки.

Быков, который выходил в центр Москвы вечером в среду, когда там проходила акция сторонников Навального, замечал, что не испытывает по поводу прошедшего митинга «никакого особого оптимизма». С субботы в Москве и других городах России полиция задерживает людей в связи с прошедшими выступлениями.