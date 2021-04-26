В Санкт-Петербурге суд приостановил на 30 суток деятельность регионального отделения Союза кинематографистов России

По мнению суда, были нарушены антикоронавирусные ограничения на фестивале документального кино «Артдокфест». Основатель «Артдокфеста» Виталий Манский назвал решение суда «жестью».

3-го апреля полиция и Роспотребнадзор пришли на открытие «Артдокфеста» в Дом кино в Санкт-Петербурге и опечатали здание, сославшись на нарушения противоэпидемических правил. После этого петербургская часть фестиваля была отменена. По решению суда петербургский Дом кино возобновит работу через неделю.