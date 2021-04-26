В Лос-Анджелесе завершилась церемония вручения премии Оскар

Впервые за 93 года с момента основания киноакадемии женщина азиатского происхождения выиграла в номинации Лучший Режиссер — Хлое Чжао получила статуэтку за фильм «Земля Кочевников» с Френсис Макдорманд в главной роли (став второй женщиной-режиссером в истории, после Кэтрин Бигелоу с фильмом Буря, удостоенной Оскара). «Земля кочевников» получила и главную премию — за лучший фильм, а Френсис Макдорманд стала лучшей актрисой.

С красной ковровой дорожкой, но без требования ношения масок, без единого ведущего, но с несколькими — так прошла 93-я церемония вручения премии Оскар, которая попыталась быть максимально похожей на доковидные времена. Первая ведущая — чернокожая актриса и режиссер Реджина Кинг, чей фильм «Одна ночь в Майами» был также номинирован в этом году, начала с того, что прокомментировала обвинительный вердикт бывшему полицейскому Дереву Шовину, которого жюри присяжных признало виновным в убийстве Джорджа Флойда. В этом году рекордное число женщин — 70, были номинировано на Оскар. Исторической стала номинация на лучшего режиссера, в которую попали две женщины — Эмеральд Феннель за фильм «Молодая многообещающая женщина» и Хлое Чжао за «Землю Кочевников» — уроженка Китая Чжао Оскар как лучший режиссер и выиграла. Из-за Земли Кочевников и номинированного на премию документального фильма о гонконгских протестах «Не разделяйся» в Гонконге впервые за 50 лет в этом году не транслировали церемония Оскара — из-за цензуры и критики со стороны компартии Китая. Оскар в номинации Лучший иностранный фильм получила датская картина «Еще по одной» сооснователя Догмы-95 Томаса Винтенберга.

Рекордсмен по номинациям фильм «Манк» Девида Финчера получил Оскара только за операторскую работу и работу художника-постановщика. Лучшим актером был признан Энтони Хопкинс за главную роль в фильме Отец.