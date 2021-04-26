По данным оперативного штаба, в России за сутки выявлено более 8000 новых случаев коронавируса

356 человек умерли. В Москве пятый день подряд больше 2,5 тысяч новых заболевших. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что сейчас в стране более 310-ти тысяч человек получают медицинскую помощь в связи с коронавирусом. 110 тысяч госпитализированы.

Столичные власти объявили об ужесточении проверок в метро. Речь идет о соблюдении масочно-перчаточного режима, — сообщает РИА. Контролеры вместе с сотрудниками полиции фиксируют нарушения не только на входе, но и на перронах, и в вагонах метро. В Москве штраф за отсутствие масок и перчаток в транспорте – 5 тысяч рублей.