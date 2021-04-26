Голикова попросила туроператоров не продавать путевки в Турцию и Танзанию до особого распоряжения российских властей

«Это очень важно, поскольку это финансовые ресурсы наших граждан, и с ними нужно быть максимально аккуратными,» — сказала Татьяна Голикова.

Туристы, которые сделали прививку от коронавируса, с 10-го мая смогут приезжать на Кипр без тестов и карантина. Как сообщили в Министерстве туризма, речь идет о 65-ти странах, с которыми Кипр открыл границы. Россия входит в их число.