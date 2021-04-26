Дополнительные выходные между майскими праздниками не обязательны для предприятий с ненормированным графиком работы

В Кремле разъяснили, что дополнительные выходные между майскими праздниками не обязательны для предприятий с ненормированным графиком и непрерывным циклом работы. Кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что президент будет работать между майскими праздниками, но без публичных мероприятий.

Напомним, в этом году россияне будут отдыхать с 1-го по 10 мая. В правительстве подчеркивают, что нерабочие дни с 4-го по 7 мая не являются основанием для снижения зарплаты.