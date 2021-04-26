Президент России подписал указ о призыве резервистов на военные сборы

Они проводятся ежегодно.

В президентском указе отмечено, что правительство и органы исполнительной власти субъектов федерации должны приступить к мероприятиям, связанным с призывом граждан из запаса. Документ вступает в силу сегодня. Получается, что военкоматы уже обязаны начать работы по поиску и вручению повесток. В указе не уточняется, когда именно начнутся сборы. Продлиться они должны будут не более двух месяцев. В прошлом году они походили в июне.

За уклонение от участия в сборах уголовная ответственность не предусмотрена. За неявку в течение двух дней после вручения повестки можно получить только штраф в размере от ста до пятисот рублей.

По закону на время сборов за резервистами должно сохраниться рабочее место. Им также должны выплатить средний заработок и возместить расходы на проезд.

Как отмечает агентство ТАСС, призыву на военные сборы не подлежат сотрудники правоохранительных органов, противопожарной и таможенной службы, а также граждане, «забронированные за органами государственной власти».

Также резервистов нельзя привлекать к выполнению боевых задач и к ним не применяется дисциплинарный арест.

Военные сборы будут проходить не только в Вооруженных силах, но и в органах Федеральной службы безопасности.