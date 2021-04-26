Дипломатический скандал между Европой и Россией не утихает

Еще две страны объявили персонами нон-грата сотрудников российских посольств.

Россия объявила персоной нон-грата военно-морского атташе посольства Италии в России, посчитав необоснованной и несправедливой высылку двух сотрудников представительства России в Риме, которые уже вернулись на родину. Случилось это после того, как в столице Италии был арестован капитан Генштаба вооруженных сил страны Вальтер Биот, который якобы передавал российскому офицеру секретные сведения. В Румынии сочли, что действия военного атташе российского посольства в Бухаресте Алексея Гришаева не соответствуют его статусу и международным конвенциям. Представитель российского МИД Мария Захарова в ответ заявила, что румынский посол хорошо знаком с процедурой ответных мер. И наконец количество сотрудников посольства Украины в России стало меньше. Москва не только высылает одного из дипломатов, но и обещает принять дополнительные меры, если враждебные действия по отношению к его визави не прекратятся

18 апреля Россия выслала 20 чешских дипломатов в ответ на аналогичные действия Праги. Солидарность с Чехией выразили Прибалтийские страны, последовавшие примеру этой страны.

Посол Латвии в России Марис Риекстиньш сказал в эфире «Эха», что дипломатические отношения между Россией и Латвией должны быть сохранены.

Дипломат добавил, что Россия остается важным торговым партнёром Латвии. По словам посла, между Москвой и Ригой есть разногласия по вопросу свободы слова в России. Именно в этом контексте Латвия рассматривает признание интернет-издания «Медуза» иностранным агентом. Редакция «Медузы», напомню, находится в Латвии.

Жюри журналистской премии «Редколлегия» заявило о солидарности с «Медузой». Издание работает исключительно в интересах Российской Федерации. Применение нормы об иностранных агентах по отношению к гражданам собственной страны создает в обществе институт внутренних врагов. По отношению к медиа подобный оскорбительный ярлык применяется с единственной целью – максимально осложнить или даже сделать невозможной работу независимых журналистов, — подчеркивается в заявлении жюри премии.