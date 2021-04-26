Правительство РФ обсуждает возможность использования труда заключенных на строительстве инфраструктурных объектов

Об этом пишет газета «Коммерсантъ». По сведениям издания, до 14-го мая Министерству транспорта, ФСИН и РЖД поручено проработать этот вопрос.

Как отмечает «Коммерсантъ», стройка на БАМе испытывает острый недостаток кадров, в том числе из-за нехватки мигрантов. Дефицит закрывают, в том числе, за счет военнослужащих железнодорожных войск. 3 тысячи человек должны приступить к работе уже в этом году.