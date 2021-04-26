Общероссийская организация «Офицеры России» намерена добиваться возвращения памятника Дзержинскому на Лубянку

Об этом в эфире «Эха» сказал руководитель организации Сергей Липовой. По его словам, памятник демонтирован незаконно. К такому выводу пришла прокуратура.

Памятник Дзержинскому был демонтирован по решению Моссовета в августе 91-го года. Это было сделано на законных основаниях, — сказал в эфире «Эха» первый зам.председателя Моссовета в 91-м году Сергей Станкевич.

Сейчас памятник находится в парке Музеон.

Тринадцатый чемпион мира по шахматам, глава совета Фонда защиты прав человека Гарри Каспаров не удивлен решением прокуратуры Москвы по поводу памятника Дзержинскому.

Каспаров добавил, что любой диктатуре нужны символы, на которых она держится.