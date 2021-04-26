Штабы политика Алексея Навального в разных городах России объявили о приостановке своей деятельности

Это произошло после того, как прокуратура приостановила их работу до решения суда по иску об экстремизме. Как говорится в заявлении, работа в прежнем формате больше невозможна – это небезопасно для сотрудников штабов и сторонников Навального. Организации заморозят и максимально обезличат свои страницы в социальных сетях.

Напомним, прокуратура требует признать экстремистскими все организации, связанные с Навальным – не только региональные штабы, но и Фонд борьбы с коррупцией, а также Фонд защиты прав граждан. Мосгорсуд начал рассматривать иск сегодня в закрытом режиме. Это связано с тем, что материалам дела присвоен гриф «секретно».

Соратник Навального Леонид Волков считает, что обвинения в экстремизме используются как предлог для политических репрессий. Об этом он сказал на своем канале в YouTube.

Стоит напомнить также, что российские власти признали Фонд борьбы с коррупцией и Фонд защиты прав граждан иностранными агентами.