Симоновский суд Москвы оштрафовал юриста ФБК* Любовь Соболь на 300 тысяч рублей

Симоновский суд Москвы оштрафовал юриста ФБК* Любовь Соболь на 300 тыс. руб. за повторное нарушение правил

организации митинга. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

«Суд признал виновной Соболь по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение порядка проведения собрания, митинга или демонстрации) и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей», — сказали в суде.

По данным ее адвоката Владимира Воронина, поводом для возбуждения административного дела стало выступление Соболь в эфире радиостанции «Эхо Москвы» 19 апреля. Она была задержана полицейскими в среду утром в районе станции метро «Автозаводская».

* — российские власти считают организацию иностранным агентом