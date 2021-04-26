Андрей Нечаев опасается, что в отношении него также может быть возбуждено дело об участии в несанкционированной акции

Председатель партии «Гражданская инициатива», бывший министр экономики России Андрей Нечаев высказывает опасения, что в отношении него также может быть возбуждено дело об участии в несанкционированной акции. Но, как он сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы», не намерен убирать из соцсетей свои фотографии с акции протеста 21 апреля.

«Опасаюсь, но убирать не буду, потому что я был на акции, и это не носило форму демонстрации или митинга, что не было согласовано. А это была мирная прогулка единомышленников, и я не вижу оснований это наказывать, и соответственно считаю, что неправильно этого боятся», — сказал он.

Продолжается серия задержаний и обысков у сторонников Алексея Навального и представителей несистемной оппозиции. Все эти действия могут быть связаны с протестной акцией, которая состоялась 21 апреля.