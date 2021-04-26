Группа из 30 депутатов Госдумы предложила присвоить одной из улиц или площадей в Москве имя бывшего мэра Юрия Лужкова

Соответствующее письмо они направили на имя действующего руководителя Сергея Собянина. Авторы обращения уверены, что экс-руководитель столицы сделал очень много для города. Сообщается, что ходатайство подписали главы трех думских фракций, «Единой России», КПРФ и «Справедливой России», четыре вице-спикера, депутаты от Москвы, и ряд председателей комитетов. Ранее в центре Москвы открыли мемориальную доску Лужкову, который скончался в конце 2019 года.