Группа из 30 депутатов Госдумы предложила присвоить одной из улиц или площадей в Москве имя бывшего мэра Юрия Лужкова

Соответствующее письмо они направили на имя действующего руководителя Сергея Собянина. Авторы обращения уверены, что экс-руководитель столицы сделал очень много для города. Сообщается, что ходатайство подписали главы трех думских фракций, «Единой России», КПРФ и «Справедливой России», четыре вице-спикера, депутаты от Москвы, и ряд председателей комитетов. Ранее в центре Москвы открыли мемориальную доску Лужкову, который скончался в конце 2019 года.
2021-04-26T17:33:19+03:00
2021-04-26T17:33:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:33, 26 апреля 2021
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