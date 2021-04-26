Швейцарские следователи возбудили уголовное дело в отношении российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева

Они выясняют его роль в аресте в Монако швейцарского арт-дилера Ива Бувье, передает американское агентство Bloomberg. Адвокаты Рыболовлева сказали газете РБК, что их клиент обвинения отвергает, они намерены сотрудничать со швейцарской прокуратурой. Конфликт между Рыболовлевым и Бувье разгорелся несколько лет назад, когда миллиардер купил у арт-дилера четыре десятка картин за $2 млрд. Позже Рыболовлев обвинил дилера в завышении платы. Когда тот приехал в Монако, то был арестован местной полицией.