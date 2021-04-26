МИД Италии назвал несправедливой высылку итальянского дипломата из России

Решение Москвы, как сказали в Риме, принято в ответ на законные меры итальянских властей. Из России высылают помощника атташе по вопросам обороны. Ранее стало известно, что сотрудники итальянских сил безопасности задержали двух военнослужащих — российского и итальянского в ходе расследования дела о шпионаже. Тогда же МИД Италии объявил о высылке двух российских представителей.
2021-04-26T17:32:42+03:00
2021-04-26T17:32:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:32, 26 апреля 2021
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