Россия высылает украинского дипломата

Решение принято в связи с недружественными действиями украинской стороны, говорят в российском МИДе. Там сказали, что уже оповестили украинскую сторону об этом решении. Киев также предупрежден, сказали во внешнеполитическом ведомстве, что в случае новых враждебных действий против сотрудников российских дипломатических и консульских представительств на Украине будут приниматься дополнительные меры.