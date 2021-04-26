Россия высылает украинского дипломата

Решение принято в связи с недружественными действиями украинской стороны, говорят в российском МИДе. Там сказали, что уже оповестили украинскую сторону об этом решении. Киев также предупрежден, сказали во внешнеполитическом ведомстве, что в случае новых враждебных действий против сотрудников российских дипломатических и консульских представительств на Украине будут приниматься дополнительные меры.
2021-04-26T17:30:41+03:00
2021-04-26T17:30:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:30, 26 апреля 2021
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